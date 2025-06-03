В Литве заявили, что Зеленский преувеличивает об угрозе от России

Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский сильно преувеличивает степень той «угрозы», которая, по его словам, исходит от России.

Об этом пишет издание «Sputnik. Литва». По словам Палуцкаса, по той информации, которой располагает Литва, Россия не несет никаких дополнительных угроз. Также премьер Литвы призвал общественность не беспокоиться и не напрягаться на фоне заявлений Зеленского.

Напомним, 2 июня украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Европы спросить у своей разведки, что «Россия планирует сделать в Белоруссии», а также отметил, что и Украине, и ЕС потребуется больше совместных сил.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле.