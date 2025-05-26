В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу местного клуба в чемпионате Англии. Как сообщил телеграм-канал SHOT, в результате инцидента пострадали минимум пять человек.

По сведениям информационного ресурса, инцидент случился на Уотер-стрит. На опубликованной записи видно, как водитель Ford сбивает фанатов, останавливается, а потом вновь начинает движение и под транспортным средством оказываются новые люди. После этого автомобиль со всех сторон окружают болельщики. Как уточнили в полиции, автомобилист был задержан. Мотивы нарушителя устанавливаются.

Ранее стало известно о том, что в Подольске Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, где травмы получили четыре человека. Пожилой водитель иномарки сбил двоих взрослых, которые везли коляски с детьми.