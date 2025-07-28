В Лондоне произошла поножовщина в офисном здании

В центре Лондона произошло жестокое нападение с ножом — двое погибли, еще двое госпитализированы. Полиция исключила террористический мотив. Об этом сообщает Sky News.

В офисном здании в Лондоне разыгралась кровавая драма — двое человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения. По данным Sky News, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Полиция оперативно прибыла на место, задержав подозреваемого, и заверила, что инцидент не связан с терроризмом.

Очевидцы сообщают о хаосе, царившем в здании после нападения. Медики пытались спасти жизни пострадавших на месте, но двое скончались до приезда в больницу. Власти пока не раскрывают личности нападавшего и мотивы преступления, но подчеркивают, что угрозы для общества нет. Расследование продолжается.

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