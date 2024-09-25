В Лос-Анджелесе мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и открыл стрельбу

В Лос-Анджелесе неизвестный человек захватил автобус с заложниками и устроил в городе гонки с перестрелкой. Об этом сообщает издание Newsweek.

Злоумышленник сел за руль автобуса одного из местных перевозчиков и пустился наутек. Остановить его удалось только с применением специальных шипов. Также сообщается о начавшейся перестрелке между угонщиком и стражами порядка. В момент инцидента внутри транспортного средства находились водитель и два пассажира. Один из них получил ранение и скончался в больнице. Угонщик задержан, а остальные заложники освобождены.

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