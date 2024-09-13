В магазины Франции привезли бананы и 50 кг кокаина

Сразу в ряд магазинов большого французского ритейлера Grand Frais привезли коробки с бананами, в которых также нашли около 50 кг кокаина. Об этом пишет издание Parisien.

Упаковки с незаконными «подарками» развезли в разные части Франции. Администрация торговых точек доложила о находках стражам порядка, которые займутся расследованием дела.

Следователи уже выяснили, что перевозчики никак не связаны с найденными наркотиками. Запрещенные вещества находились под бананами, которые вырастили в Колумбии. Прокуратура одной из территорий, куда привезли кокаин, уточнила, что фрукты не находились с наркотиком в прямом контакте, а значит употреблять их безопасно.

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