В Махачкале убили служебного пса-спасателя: лабрадор по кличке Балбес спас десятки жизней

В Махачкале жестоко убили служебного лабрадора по кличке Балбес, который много лет помогал спасать людей из-под завалов. Четырехлетнего пса-героя нашли с многочисленными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает НТВ.

Четырехлетний лабрадор по кличке Балбес, чья жизнь была посвящена спасению людей, погиб в Махачкале от рук неизвестных живодеров. Собаку, имевшую прямое отношение к поисково-спасательной службе, обнаружили с почти двумя десятками дробин в теле. Ветеринары провели сложную операцию, однако спасти животное так и не смогли.

Пес был настоящим профессионалом своего дела. Он участвовал в поисках пострадавших после обрушений по всей России, его работа помогла десяткам людей получить шанс на жизнь. Мотивы преступления остаются неясными — кинологи не могут понять, чем пес мог спровоцировать столь жестокое нападение. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего, но личность стрелка пока не установлена.

