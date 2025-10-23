В Махачкале убили служебного пса-спасателя: лабрадор по кличке Балбес спас десятки жизней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Махачкале жестоко убили служебного лабрадора по кличке Балбес, который много лет помогал спасать людей из-под завалов. Четырехлетнего пса-героя нашли с многочисленными огнестрельными ранениями. Об этом сообщает НТВ.
Четырехлетний лабрадор по кличке Балбес, чья жизнь была посвящена спасению людей, погиб в Махачкале от рук неизвестных живодеров. Собаку, имевшую прямое отношение к поисково-спасательной службе, обнаружили с почти двумя десятками дробин в теле. Ветеринары провели сложную операцию, однако спасти животное так и не смогли.
Пес был настоящим профессионалом своего дела. Он участвовал в поисках пострадавших после обрушений по всей России, его работа помогла десяткам людей получить шанс на жизнь. Мотивы преступления остаются неясными — кинологи не могут понять, чем пес мог спровоцировать столь жестокое нападение. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего, но личность стрелка пока не установлена.
