В МАК назвали предварительные причины крушения Superjet в Подмосковье

По данным авиационного комитета, наиболее вероятной версией крушения воздушного судна 12 июля рассматривается неисправность датчика угла атаки – на это указывает и характер отклонений руля высоты, и стабилизатора.

Экипаж пытался предотвратить снижение самолета, но не смог, в результате чего произошло столкновение с землей. Именно пилоты изначально пришли к выводу, что может быть неисправен датчик угла атаки. Командир давал команду набирать высоту, но этого не получилось, так как стабилизатор переустановился на пикирование.

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