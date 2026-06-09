В Мексике у здания конгресса нашли брошенную машину с четырьмя телами

В столице мексиканского штата Герреро полицейские обнаружили брошенный автомобиль с четырьмя телами внутри. Машина стояла неподалеку от здания местного конгресса в городе Чильпансинго. Регион уже долгое время является ареной ожесточенной борьбы между наркокартелями «Сьерра» и «Лос-Ардильос». Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагическую находку сделали сотрудники правоохранительных органов в белом седане Nissan Sentra. Тела, упакованные в полиэтилен и одеяла, находились на задних сиденьях и в багажнике. На месте происшествия работали криминалисты, автомобиль с останками отправили на экспертизу. Конфликт между картелями в этом районе продолжается не первый месяц.

Буквально за день до этого неизвестные обстреляли муниципального служащего, который находился в служебной машине. Прокуратура начала расследование, чтобы установить личности погибших и обстоятельства преступления.

Ранее россияне купили билеты по совету ИИ, но в аэропорту узнали, что их не пустят.