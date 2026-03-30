«В меня вселился призрак»: пассажир дважды пытался открыть дверь самолета и напугал всех до смерти

Самолет, идущий на посадку, резко уходит на второй круг — в салоне паника. Причина не техника, а пассажир, который уже во второй раз пытается открыть аварийную дверь на высоте. В Индии рейс IndiGo из Бангалора в Варанаси превратился в триллер после того, как Мохаммад Аднан решил, что ему пора на выход. Об этом сообщает NDTV.

Первая попытка случилась через 15 минут после взлета. Мужчину остановили, он извинился, пообещав, что это была ошибка. Но когда самолет начал снижаться над Варанаси, Аднан снова рванул к двери. Пилотам пришлось уйти на второй круг, а пассажиры, мягко говоря, были не в восторге.

Самолет сел благополучно, дебошира задержала полиция. Сначала он твердил, что не понимает, зачем это сделал. А потом выдал версию, от которой у следователей зачесались руки: в него вселился призрак.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в рамках которого, вероятно, предстоит выяснить, был ли это призрак или что-то покрепче. Одно ясно: соседи по салону запомнят этот перелет надолго, а авиакомпания, возможно, пересмотрит правила допуска на борт тех, кто состоит в переписке с потусторонним миром.

Ранее назвавшаяся родственницей Басты женщина подала на него в суд.