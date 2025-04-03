В Mercedes-Benz сообщили о надежде на договор ЕС и США по пошлинам

Сотрудники производителя автомобилей Mercedes-Benz занимаются оценкой последствий введения пошлин США и надеются, что Евросоюз и Соединенные Штаты придут к соглашению по данной проблеме. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на заявление официального представителя концерна Бенедикта Вайса.

По словам Вайса, ЕС и США следует наладить конструктивный диалог, который позволит прийти к справедливому решению, устраивающему обе стороны. Он также подчеркнул, что Mercedes-Benz, как глобальная компания, придерживается правил свободной и справедливой торговли, за счет которой обеспечивается процветание, рост и инновации.

Ранее стало известно о том, что лидер Штатов Дональд Трамп официально ввел повышенные пошлины на иномарки, которые поступают в США из-за границы.