Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возросшую активность НАТО на границах Белоруссии и России. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило РИА Новости.

По словам Захаровой, Россия обеспокоена возросшей натовской активностью и активизацией сил ВСУ у границ и напоминает странам Запада, что военная доктрина Союзного государства предусматривает и совместную оборону, и использование всех средств и сил.

Напомнила Захарова и о том, что украинцы часто в своих провокациях используют беспилотники и, уверена политик, все эти действия согласованы с США.

Ранее Дмитрий Песков заявил о выполнении своей боевой задачи российскими военными и о том, что полный контроль над Курской областью скоро будет возвращен.