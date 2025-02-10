В МИД России упразднили один европейский департамент

В центральном аппарате МИД России осталось три европейских департамента, так как ранее один из них был сокращен. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, решение было принято в связи с проведением структурных и кадровых реформ в Министерстве иностранных дел России на фоне значимых изменений в международной расстановке сил.

Как отметил Лавров, на протяжении 2024 года в МИД РФ были предприняты первые важные шаги по актуализации работы центрального аппарата и российских загранучреждений ведомства согласно обновленной Концепции внешней политики РФ, которая годом ранее была одобрена президентом Путиным. Согласно ей, существенно увеличивается присутствие российских дипломатов в государствах мирового большинства, а вместе с тем направляется меньше ресурсов на направления, где партнерами движет «пещерная русофобия».

Так, вместо сокращенного европейского департамента появился дополнительный африканский. Прекратил существование департамент, в ответственность которого среди входило выстраивание отношений с Великобританией, Ирландией, Норвегией, Данией, Финляндией и другими государствами Северной Европы.

Кроме того, Россия приняла решение пересмотреть международные обязательства перед структурами, использующими в своей работе дискриминационные подходы.