В МИД РФ считают, что риски столкновения ядерных держав сегодня высоки

Во вторник, 25 июня, в Москве начал свою работу международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения», который, в том числе, посетил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС .

Политик сделал несколько важных заявлений, в одном из которых рассказала о высоких рисках вооруженного столкновения ядерных держав, которые наблюдаются на сегодняшний день. Рябков также отметил, что западные страны недооценивают вероятность использования Россией ядерного оружия, чтобы отстоять свои интересы. По его словам, это может иметь фатальные последствия.

Кроме того, замминистра прокомментировал недавний визит президента России Владимира Путина в КНДР, во время которого было подписано новое соглашение между странами. Этот договор имеет оборонительный характер, однако реакция Запада говорит о его боязни, отметил политик.