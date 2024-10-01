В МИД Украины отвергли диалог о территориальных уступках ради достижения мира

Во вторник, 1 октября, МИД Украины опубликовал заявление своего пресс-секретаря Георгия Тихого, который отрицает данные о готовности Киева уступить территории для завершения конфликта с Россией, о чем ранее писали западные СМИ.

Чиновник заявил, что не пропустил ни одной встречи главы МИДа, где даже не было намеков на какие-либо территориальные компромиссы.

«Позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями», — говорится в заявлении Тихого, появившегося о официальном телеграм-канале украинского МИД.

При этом опубликованную Financial Times информация он охарактеризовал «попросту неправдивой».

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Украины Андрей Сигиба во время поездки в США обсуждал с западными союзниками вероятные территориальные уступки, на которые готов пойти Киев для достижения мира. Об этом рассказал один из дипломатов, принимавших участие во встречах.