В МИД заявили об абсурдности идеи международной эксплуатации ЗАЭС

В МИД России заявили о том, что идея участия международных организаций в эксплуатации Запорожской АЭС является абсурдной. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение внешнеполитического ведомства во вторник.

В официальном сообщении говорится о том, что идея участия международных организаций в эксплуатации станции является абсурдной, так как ни компетенции, ни мандат ни одной из этих организаций не позволяют тем принимать участие в эксплуатации ядерных объектов.

Ранее китайские журналисты сообщили о том, что Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность подрыва украинских АЭС в случае некой кризисной ситуации.