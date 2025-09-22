В Милане 60 полицейских пострадали во время протестов в поддержку Палестины

В Милане 60 полицейских получили травмы в ходе столкновений с демонстрантами. Акции протеста в поддержку Палестины, совпавшие с общенациональной забастовкой, парализовали работу транспорта и привели к беспорядкам. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Массовые протесты в Италии, призванные выразить солидарность с Палестиной, переросли в серьезные столкновения с правоохранителями. Наиболее острая ситуация сложилась в Милане, где пострадали 60 сотрудников полиции. Как минимум десять участников беспорядков были задержаны.

Конфронтация достигла пика на центральном железнодорожном вокзале города. Группа манифестантов прорвала ограждения, что вынудило власти временно остановить движение поездов. Шествие по улицам сопровождалось актами вандализма. В Риме протестующие студенты заняли один из корпусов университета «Сапиенца», однако учебный процесс нарушен не был.

Все акции были тесно связаны с общенациональной забастовкой, инициированной профсоюзами. Организации выступают против внешней политики правительства, увеличения военных расходов и поставок оружия в зоны конфликтов. Волнения вызвали перебои в работе общественного транспорта и образовательных учреждений по всей стране.

