За минувшие сутки Вооруженные силы России сорвали пять украинских контратак в Курской области. Об этом заявило Министерство обороны в ежедневной сводке.

По сведениям ведомства, атаки противника были остановлены в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. Уточняется, что в результате неудачных маневров украинцы потеряли убитыми и ранеными 300 человек, а один военный сдался в плен.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский несмотря на неудачи своих военных в Курской области не хочет выводить их обратно. Американский эксперт рассказал об истинных мотивах безрассудных действий главы киевского режима, решившегося на такую авантюру.