В Минобразования Подмосковья назвали лучший детский сад в регионе

Награждение прошло в рамках Съезда учителей региона в Гимназии имени Е. М. Примакова. В форуме работников дошкольного образования «Предшкола: стандарт детского сада» в очном формате приняли участие более 130 участников, еще более 700 человек присоединились к нему онлайн. На нем выступили начальник управления общего образования областного Минобразования Елена Жданкина и руководитель Центра «Предшкола» Дарья Фадеева. Они рассказали о ключевых задачах, которые стоят перед детскими садами в новом учебном году, озвучили планы по внедрению стандарта выпускника детского сада и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.