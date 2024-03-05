В Минобразования Подмосковья назвали самые популярные предметы по выбору на ОГЭ

Обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) девятиклассников в 2024 году. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Его будут сдавать больше половины девятиклассников. Также в топ вошла информатика, ее выбрали 40 тысяч школьников, и география», — уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Географию в этом году будут сдавать более 37 тысяч школьников, что на три тысячи больше прошлогоднего показателя. Помимо этого, в этом году возрос интерес учеников к информатике, биологии и иностранным языкам. В ведомстве уточнили, что в ОГЭ примут участие почти 94 тысяч школьников. Его основной период стартует 21 мая с экзаменов по иностранным языкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.