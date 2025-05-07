В Минтрансе поставили на особый контроль работу воздушного транспорта
Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса и Росавиации
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В условиях ограничений в ряде российских аэропортов работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление замминистра транспорта Владимира Потешкина.
Ранее в среду состоялось заседание координационного штаба в связи с выполнением авиаперевозок в майские праздники, поводом для которого стали непрекращающиеся ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде российских аэропортов, а также сбои в расписании рейсов.
По словам Потешкина, работа авиатранспорта сейчас находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, также как и перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и тех лиц, которые их сопровождают.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в аэропортах Жуковский и в Калуга введены ограничения на полеты.