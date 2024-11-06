В МОК отказались комментировать документы о гендерном происхождении Хелиф

Как пишет издание Odds.ru, в МОК отметили, что никакую информацию из СМИ о документах в отношении спортсменки они комментировать не будут, а также добавили, что Хелиф как раз подает в суд на тех, кто называет ее мужчиной и трансгендером, а еще готовит и новые иски.

Напомним, что ранее французское издание Le Correspondent публиковало данные из медкарты Хелиф, в которой говорилось о том, что тестостерон у спортсменки превышен почти в пять раз, а на МРТ видно отсутствие матки и наличие семенников, а также и микропенис (в виде гипертрофии клитора).