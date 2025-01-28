По словам бойца с позывным Моцарт, он пытался попасть в развлекательный клуб в военной форме и с медалями. На его пути встал сотрудник бара, заявивший, что попасть в заведение мужчине не удастся из-за наличия «запрещенной в ЕС символики». При этом в публикации не уточняется, о чем именно шла речь.

Ветеран СВО уточнил, что подобная ситуация сложилась в нескольких заведениях города и попросил компетентные органы отреагировать на ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что российские военные выбили украинцев из Николаево-Дарьино в Курской области, а лишь в течение суток неприятель потерял в боях на этом направлении более 190 человек.