В Московской области выросла выплата по уходу за детьми-инвалидами

С 2025 года вступили в силу новшества, по которым ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы будет каждый год индексироваться. Об этом заявили в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

Как уточнили в ведомстве, на территории Подмосковья размер этой выплаты увеличили на 9,5%, или до 10,95 тыс. рублей. Кроме того, с 2025 года расширился перечень граждан, которые каждый месяц получают по 10 тыс. рублей. Эту сумму теперь вправе получить не только родители (усыновители) или опекуны (попечители), но и все обладающие трудоспособностью граждане, которые не работают, но ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы.

До нововведений по 10 тыс. рублей получали исключительно родители и опекуны, а еще попечители и усыновители. Люди, которые не входят в перечисленные выше категории, могут обратиться в Социальный фонд и оформить необходимые документы, подтверждающие взятое обязательство, являющееся одним из условий для получения поддержки. После этого надо будет каждый год предоставлять его подтверждение в любую клиентскую службу ведомства.

Ежемесячная выплата по уходу положена:

1. Проживающим на территории Российской Федерации;

2. Осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы;

3. Не работающим или работающим в режиме неполного рабочего времени, если выплата назначается родителям или усыновителям, опекунам или попечителям;

4. Не работающим, если выплата назначается бабушкам, дедушкам, другим родственникам и любым другим лицам;

5. Не являющимся получателями пенсий и пособий по безработице.

В случае если уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом детства I группы занимаются несколько человек, ежемесячная поддержка оказывается только одному из них.

При этом в период ухаживания за детьми с ограниченными возможностями родитель или опекун вправе трудиться полный рабочий день, в том числе дома или дистанционно. Чтобы доказать факт осуществления подобной деятельности, надо предоставить в региональное отделение СФР трудовой договор и справку от работодателя, где должны быть указаны особые условия и график работы. Время ухода идет в стаж ухаживающему лицу и влияет на рост его пенсионных коэффициентов. Полный год ухода прибавит 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Кроме того, один из родителей инвалида детства вправе раньше времени выйти на пенсию, если он воспитывал ребенка до достижения им восьмилетнего возраста.

Напомним также, что с 2025 года СФР по Москве и Московской области в автоматическом режиме надбавил пенсии за уход свыше 743 тыс. граждан с инвалидностью I группы и пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет.