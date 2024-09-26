В Москве четыре человека пострадали в столкновении двух автобусов

Четыре человека получили травмы после столкновения двух автобусов на севере Москвы, а три из них попали в больницу в профилактических целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгортранс.

Столкновение автобусов 847 маршрута случилось днем 26 сентября во 2-м Боткинском проезде. Согласно предварительным сведениям, пострадали четыре человека, одному из которых помощь была оказана на месте происшествия. Уточняется, что пострадавшим в аварии помогут оформить документы, необходимые для получения страховки. Точные обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области граждане свыше шести миллионов раз ездили на автобусах в аэропорты.