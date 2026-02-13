В Москве двое мальчиков госпитализированы после падения в шахту на паркинге

В московском районе Солнцево на улице Главмосстроя произошло серьезное происшествие: двое детей 9 и 10 лет провалились в открытый технологический колодец. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился на территории парковки возле одного из жилых домов. По предварительным данным, люк на колодце отсутствовал, что и стало причиной падения. Дети случайно забежали на территорию паркинга и не заметили опасности. Очевидцы оперативно вызвали экстренные службы. Прибывшие на место медики скорой помощи самостоятельно извлекли мальчиков из западни.

Первый ребенок (9 лет): Находится без сознания, состояние оценивается как крайне тяжелое. На место вызвана реанимационная бригада. Второй ребенок (10 лет): Получил многочисленные травмы, находится в сознании, ему оказывается необходимая помощь.

Местные жители ранее неоднократно жаловались на состояние коммуникаций и отсутствие должного контроля за безопасностью на территории парковки. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которым предстоит установить балансодержателя территории и лиц, ответственных за содержание колодца в ненадлежащем состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о халатности или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

