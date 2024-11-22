В Москве двухлетний ребенок выпил из бутылки неизвестную жидкость и умер

В Москве двухлетний ребенок случайно выпил из бутылки взрослых неизвестную жидкость, а спустя несколько часов скончался на руках медиков. Подробности сообщает телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла ночью 22 ноября в одном из домов на Волгоградском проспекте. Минувшим вечером 38-летняя мать пошла на прогулку с сыном и встретилась с друзьями. Пока компания праздно проводила время, кто-то из присутствующих додумался дать малышу глотнуть из бутылки неизвестную жидкость.

Оказавшись дома, ребенок начал задыхаться, а медиков вызвала соседка, к которой мать бросилась за помощью. Врачи пытались спасти малышу жизнь, но не сумели. В тот день ему исполнилось два года. По предварительным данным, в бутылке был бутират. Обстоятельства трагедии выясняются.

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