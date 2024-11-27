В Москве конфликт со стрельбой произошел в «Кофемании»

В Москве в «Кофемании» на Большой Никитинской улице злоумышленник начал стрелять в кампанию из трех мужчин. Как пишет телеграм-канал Mash, в результате инцидента пострадал как минимум один человек, получивший ранение в ногу.

Согласно предварительным сведениям, злоумышленник схватился за оружие после словесного конфликта. Когда пуля достигла потерпевшего, мужчины побежали в сторону концертного зала Архиповой в Брюсовом переулке. По последней информации, в событиях участвовали две группы людей, а полицейские ищут пять человек. На месте инцидента обнаружили гильзы. Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды.

Ранее сообщалось о том, что главный киллер «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства казанского бизнесмена.