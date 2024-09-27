В Москве мощный ветер валит деревья

В пятницу, 27 сентября, из-за обрушившегося на Москву ветра, отдельная порывы которого достигают 17 метров в секунду, начали падать деревья. Об этом сообщают в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в опубликованном послании.

Отмечается, что сильный ветер будут властвовать в столице в течение грядущих выходных. В связи с непогодой граждан просят соблюдать предельную внимательность при нахождении на улице. При этом на сайте Гидрометцентра России опубликовано погодное предупреждение в связи с пожарной опасностью.

Ранее сообщалось о разгуле стихии в Туле, где деревья тоже не могут устоять перед мощными порывами воздушных масс.