В Москве мужчина устроил дебош в кафе из-за невключенной песни

В Москве клиент кафе устроил дебош после того, как ему отказались включить песню «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ньюсач/Двач».

Когда сотрудники Росгвардии задерживали 44-летнего мужчину из Липецка, он не стал отрицать свою вину. Кроме того, себя клиент кафе назвал хулиганом и дипломированным психом, а еще поинтересовался у силовиков, знают ли они это музыкальное произведение.

«Синяя вечность» была выпущена в 1969 году. Часто ее называют главной песней Муслима Магомаева, а особую популярность композиция приобрела именно после его исполнения.

Дебоширят не только мужчины, но и девушки. Например, подобный случай произошел в одном из трамваев в Кузбассе. Принявшая дозу алкоголя 27-летняя девушка мешала пассажирам, а утихомирить ее смогли только сотрудники правоохранительных органов.