В Москве мужчину обманули при покупке билетов на новогодние представления

Мошенники на 90 тыс. рублей обманули жителя Москвы, который пытался попасть на «Снегурочку» и «Щелкунчика». Как сообщил телеграм-канал Baza, мужчине продали недействительные билеты.

По сведениям информационного канала, потерпевший через «проверенного» билетного агента приобрел в компании «Москоу Шоу» три билета на «Снегурочку» в Кремлевский дворец и три на «Щелкунчик. Сказка» в Московский Дом музыки.

Каждый из билетов обошелся мужчине в 15 тысяч рублей, хотя официальный документ в Кремлевский дворец стоил на сайте от 800 до 4500 рублей. Пятого января семья собиралась на «Снегурочку», когда позвонил тот самый агент и заявил об аннулировании пропусков, не объяснив причину. Через короткий промежуток времени выяснилось, что билеты были не на «Снегурочку», а концерт Кремлевского оркестра, состоявшегося 2 января, а не 5-го. С «Щелкунчиком» все оказалось аналогично. На самом деле шоу, на которое потерпевший приобрел пропуска, должно было состояться 11 января, а не 6-го.

Эксперты считают, что театральные мошенники активизировались из-за нескольких факторов. Мошенников привлек высокий спрос на «Щелкунчика», а еще их возросшая активность связана с усовершенствованием продажи билетов в Москве. Так, с 15 марта купить их получится только предъявив паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение, студенческий билет или карту москвича. По этой причине, возможно, преступники и начали осваивать новую схему по обману граждан.

Ранее стало известно, что женщина из Москвы потеряла 400 тыс. рублей, пытаясь найти в интернете возлюбленного.