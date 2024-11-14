В Москве мужчину приговорили к лишению свободы за стрельбу на детской площадке

В Москве по решению Тимирязевского суда к полутора годам лишения свободы был приговорен житель столицы, который на детской площадке стрелял из газового пистолета. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на данные из суда.

Согласно версии обвинения, ответчик не менее двух раз выстрелил в сторону детской площадки, в результате чего пострадали три человека, среди которых несовершеннолетняя. Потерпевшие получили телесные повреждения, испытали физическую боль и нравственные страдания.

Ранее сообщалось о том, что в Москве актер выстрелил в посетительницу квеста.