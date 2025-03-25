В Москве нашли похищенные из музея Франции старинные дорогостоящие монеты

В Москве нашли старинные золотые монеты, похищенные из музея Сен-Реми в Реймсе Франции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость украденных экспонатов достигает 55 млн руб. Оперативные мероприятия по выявлению и задержанию подозреваемых провели сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

В ходе проверки информации о возможной продаже монет на московском антикварном рынке полицейские отметили, что несколько экземпляров обладают сходством с похищенными артефактами. Для дальнейшего подтверждения фактов Россия направила через Интерпол во Францию уведомление.

Зарубежные коллеги подтвердили, что из музея были украдены ценные коллекционные монеты, включая редкие экземпляры античных времен. В результате расследования охранника музея осудили за причастность к похищению.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из антикварных магазинов и у нумизматов были обнаружены и изъяты 79 похищенных монет. Экспертиза подтвердила их историческую и культурную ценность.

Сейчас решается вопрос о возвращении коллекции на место постоянной экспозиции в музей Сен-Реми во Франции.

Ранее РБК сообщило, что Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самыми большими запасами золота.