В Москве нашли похищенные из музея Франции старинные дорогостоящие монеты
В Москве нашли похищенные из Франции старинные монеты стоимостью 55 млн. рублей
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В Москве нашли старинные золотые монеты, похищенные из музея Сен-Реми в Реймсе Франции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стоимость украденных экспонатов достигает 55 млн руб. Оперативные мероприятия по выявлению и задержанию подозреваемых провели сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
В ходе проверки информации о возможной продаже монет на московском антикварном рынке полицейские отметили, что несколько экземпляров обладают сходством с похищенными артефактами. Для дальнейшего подтверждения фактов Россия направила через Интерпол во Францию уведомление.
Зарубежные коллеги подтвердили, что из музея были украдены ценные коллекционные монеты, включая редкие экземпляры античных времен. В результате расследования охранника музея осудили за причастность к похищению.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из антикварных магазинов и у нумизматов были обнаружены и изъяты 79 похищенных монет. Экспертиза подтвердила их историческую и культурную ценность.
Сейчас решается вопрос о возвращении коллекции на место постоянной экспозиции в музей Сен-Реми во Франции.
Ранее РБК сообщило, что Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самыми большими запасами золота.