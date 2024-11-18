В Москве охрана ночного клуба избила бойца ММА Фоменкова

В Москве охранники одного из ночных клубов, расположенных на Новом Арбате, избили бойца ММА Кирилла Фоменкова. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника СМИ, инцидент случился вечером 17 ноября и не прошел для спортсмена бесследно. В потасовке он получил различные травмы, в том числе медики зафиксировали у него сотрясение мозга. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов. В активе Фоменкова 7 выигранных боев, 6 проигрышей и 1 ничья.

Ранее сообщалось о том, что в Астрахани хулиганы избили бывшего игрока сборной России по футболу Вадима Евсеева.