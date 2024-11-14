В Москве отмыли расписанный вандалами памятник Кадырову

Инцидент произошел на одноименной улице, а коммунальные службы оперативно устранили последствия повреждений, сообщила префектура юго-западного округа Москвы изданию РИА Новости.

По информации, предоставленной префектурой, в среду утром сотрудники коммунальных служб обнаружили нанесенные надписи на памятнике. После выявления акта вандализма службы незамедлительно приняли меры для очистки, и вскоре объект был приведен в порядок. На данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности тех, кто причастен к нанесению надписей. Как пишет Baza, злоумышленники могли действовать по заданию из Украины.

Памятник Ахмату Кадырову был установлен в московском районе Южное Бутово. В 2010 году была установлена гранитная плита. Установка памятника вызвала различные отклики в обществе, однако инициатива получила поддержку и была реализована как дань памяти значимой фигуре чеченской и российской истории.

Ранее стало известно о том, что суд приговорил участников украинской диверсионной группы к пожизненному заключению.