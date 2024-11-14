В Москве отмыли расписанный вандалами памятник Кадырову
На юго-западе Москвы отмыли расписанный вандалами памятник Ахмату Кадырову
Фото: [unsplash.com]
В столичном районе Южное Бутово вандалы нанесли надписи на памятник Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской Республики и Герою России.
Инцидент произошел на одноименной улице, а коммунальные службы оперативно устранили последствия повреждений, сообщила префектура юго-западного округа Москвы изданию РИА Новости.
По информации, предоставленной префектурой, в среду утром сотрудники коммунальных служб обнаружили нанесенные надписи на памятнике. После выявления акта вандализма службы незамедлительно приняли меры для очистки, и вскоре объект был приведен в порядок. На данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности тех, кто причастен к нанесению надписей. Как пишет Baza, злоумышленники могли действовать по заданию из Украины.
Памятник Ахмату Кадырову был установлен в московском районе Южное Бутово. В 2010 году была установлена гранитная плита. Установка памятника вызвала различные отклики в обществе, однако инициатива получила поддержку и была реализована как дань памяти значимой фигуре чеченской и российской истории.
Ранее стало известно о том, что суд приговорил участников украинской диверсионной группы к пожизненному заключению.