В Москве под снесенным гаражом нашли боеприпасы

По сведениям информационного агентства, пару часов назад рабочие расчищали территорию на Кронштадтском бульваре, когда им на глаза попались две подозрительные сумки. Раньше там находились гаражи, которые затем снесли и начался процесс облагораживания. Тогда и был найден схрон. В одной сумке было пять боевых гранат РГД-5, а в другой, по предварительным сведениям, тротиловые шашки. На место прибыли саперы, которым предстоит заняться обезвреживание гранат.

А в Бурятии пьяный мужчина заявился в один из магазинов с похожим на гранату предметом и попытался бесплатно разжиться алкоголем и сигаретами. В итоге на место прибыли полицейские, а скандальный гражданин нажил себе серьезные проблемы.