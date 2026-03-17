В Москве подростку удалили зуб, который вырос в носу

Хирурги детской Филатовской больницы Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку, удалив из его носа зуб, который оказался частью редкой врожденной опухоли. Пациент поступил в стационар с жалобами на заложенность носа и развивающуюся асимметрию лица, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

До обращения в Филатовскую мальчик прошел обследование в частной клинике, где врачи обнаружили в гайморовой пазухе сформированный зуб и предложили удалить его через нос. Родители решили перестраховаться и показать ребенка федеральным специалистам. В больнице собрали консилиум с участием оториноларингологов и челюстно-лицевого хирурга, заподозрив более сложную патологию.

В ходе вмешательства, которое потребовало доступа через верхнюю десну (операция по Колдуэллу — Люку), хирурги обнаружили не просто зуб, а новообразование. Его направили на гистологию. Исследование показало, что это тератома — эмбриональная опухоль, внутри которой могут находиться несвойственные для данной области ткани: волосы, мышечные волокна, кости или зубы.

Заведующий оториноларингологическим отделением Вугар Достиев пояснил, что такие тератомы крайне редко локализуются в лицевой части (обычно они возникают в крестцовой зоне) и не были видны на стандартных снимках КТ, так как занимали всю левую половину носа. Хирург подчеркнул, что принятое решение удалять образование единым комплексом оказалось верным — это позволило полностью восстановить носовое дыхание и устранить деформацию лица.

Опухоль оказалась доброкачественной. Сейчас подросток выписан и чувствует себя хорошо, функции носа и симметрия лица полностью нормализовались.

