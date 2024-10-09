В Москве простились с легендарным кардиохирургом Ренатом Акчуриным

В Москве в Чазавском кардиологическом центре простились с советским и российским кардиохирургом Ренатом Акчуриным. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонию прощания с легендарным медиком пришли его родственники, близкие, друзья и коллеги. Среди прочих прощальное мероприятие посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он назвал Акчурина человеком, который двигался к вершине мастерства и чьи разработки в настоящее время применяют, в том числе, для оказания помощи находящимся на передовой СВО бойцам.

«Занимался активно хирургией, в том числе эндоваскулярной. Человек, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину», — сказал министр.

Также Мурашко оценил вклад медика в развитие кадрового потенциала страны, а еще зачитал телеграмму с соболезнованиями от имени президента Владимира Путина.

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