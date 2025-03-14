В Москве штормовой ветер повалил деревья

В столице России деревья не выдерживают напора штормового ветра, а службы города готовы к ликвидации последствий удара стихии. Об этом в своем телеграм-канале сообщило городское хозяйство Москвы.

По данным структуры, скорость ветра близка к 22 м/c и некоторые деревья по этой причине падают. Рухнувшие многолетние растения в оперативном режиме распиливают, после чего вывозят. Коммунальщики считают, что в ближайшие часы погода не переменит свой характер. Гражданам необходимо соблюдать предельную осторожность и ни в коем случае не пытаться спрятаться под деревьями, а еще не оставлять рядом с ними транспортные средства.

Как заявили в телеграм-канале «Осторожно, Москва», одно из растений рухнуло на автомобиль, который был припаркован на улице Талалихина у дома № 2/1к6. Очевидцы уточнили, что никто не пострадал. Еще одно дерево упало на территории школы, расположенной на юге столицы. В результате инцидента никто из учащихся травмирован не был.

Ранее стало известно, что порыв ветра сорвал крышу со здания, находящегося рядом с ТЦ «Персей».