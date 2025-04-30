В Москве сильно выросли объемы продаж строительных материалов

Жители Москвы в первом квартале 2025 года активно скупают товары для строительства и ремонта, но отдают предпочтение приобретению готовых дачных построек. Об этом сообщил сервис «Авито», проанализировав данные совершенных на платформе покупок.

В текущем году по сравнению с аналогичным периодом года минувшего продажи товаров для строительства и ремонта выросли на 29%, при этом на 49% чаще жители столицы стали приобретать готовые сооружения, в том числе срубы и другие дачные постройки.

В четыре раза чаще жители Москвы стали покупать хозблоки, а готовые веранды и террасы в три раза активнее. В среднем за подобную постройку люди отдавали 50 тыс. рублей. Кроме того, в три раза чаще стали покупать гаражи, а средняя цена составила 92 тыс. рублей.

Большой популярностью пользуются бани. Продажи готовых построек выросли на 63%, а средняя цена составила 250 тыс. рублей. Теплицы стали покупать на 47% активнее, при средней стоимости в 18 тыс. рублей. Также увеличились продажи готовых беседок, колодцев и навесов, а в среднем их приобретали за 59 тыс., 16 тыс., и 25 тыс., рублей соответственно.

Из строительных материалов чаще всего покупают сваи (показатель вырос в три раза), а на 49% возрос интерес к цементу, песку, щебеню и гравию. На 37% активнее стали приобретать и строительные инструменты, а продажи строительной техники и ее комплектующих увеличились в 3,5 раза. В данную категорию попадают генераторы, компрессоры, пневматическое и прочее оборудование. Кроме того, в 2,5 раза активнее покупают газонокосилки, измельчители, опрыскиватели и культиваторы.

«Авито» также зарегистрировал рост на 68% продаж бань, саун и бассейнов. При этом на 50% чаще стали покупать отопительные системы, которые в среднем обходились в 23 тыс. рублей. Кроме того, на 2% увеличились продажи обогревателей, печей и каминов.

Ранее стало известно о том, что жители Московской области подали почти 2,5 тыс. онлайн-заявлений на перепланировку помещений.