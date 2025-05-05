В Москве служебная собака помогла найти украденные 8 млн рублей

В Москве благодаря служебной собаке в кратчайшие сроки удалось найти воров и похищенные ими 8 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным информационного канала, злоумышленники пробрались на третий этаж, где находился офис московской компании, откуда затем выкинули металлический ящик с крупной суммой внутри. После преступники собрали чужое имущество и скрылись, но служебная собака Дана смогла взять их след и повела кинолога в сторону лесополосы. Там были найдены сейфы и отвертка, которыми их вскрыли.

Затем собака вывела старшего «товарища» к дороге, а после работа пошла еще оперативнее. Благодаря камерам видеонаблюдения и свидетельским показаниям удалось найти преступников и украденные деньги. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о том, что ветеринары обследовали собаку, которую хозяйка избила из-за пролитого кофе.