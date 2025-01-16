В Москве тренер детской футбольной команды побил отца удаленного игрока

В Москве тренер детской футбольной команды избил отца одного из игроков, после дисквалификации 13-летнего ребенка с первенства. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Конфликт произошел 14 декабря, когда проходил спортивный турнир. Во время матча несовершеннолетний столкнулся с игроком другой команды, после чего оба получили красные карточки и ушли с поля. Со слов отца ребенка, после случившегося к скамейке запасных подошел тренер и начал кричать на футболиста. Мужчина заступился за потомка, а после вместе с тренером вышел на улицу для выяснения отношений без камер. Там между соперниками разгорелся конфликт, в ходе которого сотрудник спортивного центра ударил соперника по лицу. Драку разняли другие мужчины, услышавшие крики.

После случившегося отец ребенка вызвал полицейских и медиков. Последние зафиксировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, выбитый зуб и порванную щеку. Мужчина написал на обидчика заявление в полицию. При этом годом ранее между ними уже был конфликт, но тогда все обошлось без рукоприкладства.

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