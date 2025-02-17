В Москве учителя французской гимназии назвали агентом НАТО, а еще обвинили в русофобии. Как сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на недовольных родителей учащихся, мужчина внушает детям ненависть к России и называет дебилами.

История разворачивается во французской школе №27 имени Ивана Бунина, с начальным классами которой работает учитель Сильвестр. По данным телеграм-канала, в СК на мужчину пришло заявление, в котором его назвали русофобом и практически обвинили в педофилии. Как следует из документа, он оскорбляет подопечных и включает в обучающую программу только тех французских авторов, которые не любили Россию, а еще заставляет детей разучивать уничижительные стихотворения о родине.

Взволнованные родители также утверждают, что мужчина применяет к детям силу, причем только лишь к мальчикам. В учебное заведение уже приходили полицейские, которые получили ответ на жалобу от местного руководства. Кроме того, была проведена беседа и с Сильвестром, который и сегодня продолжает работать.

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