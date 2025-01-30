В Москве зафиксировали температурный рекорд

В четверг, 30 января, в Москве был побит температурный рекорд, а показатель на станции ВДНХ достиг отметки в 8,1 градуса тепла. Такие данные сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По сведениям ученого, температура превысила отметку в восемь градусов тепла в январе второй раз за все время наблюдений, которые ведутся с 1879 года. При этом самая высокая температура регистрировалась 11 января 2007 года, когда воздух прогрелся до 8,6 градусов. Для 30 января рекорд оказался превышен больше чем на пять градусов.

Ранее сообщалось о том, что оттепель продержится в столичном регионе до завершения января, а в последний зимний месяц ожидаются заморозки.