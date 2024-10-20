В Москве женщина привела в кальянную дочь-квадробера на поводке

В столице в одном из курительных заведений заметили женщину, которая держала на поводке девочку в маске животного. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва 125».

Посетители заметили за одним из столиков женщину, которая держала в одной руке трубку от кальяна, а в другой — поводок с девочкой. На ней были маска животного, перчатки-лапы и хвост. Очевидцы отметили, что проходя мимо ребенок терся о ноги и столики, имитируя поведение кошки.

Хотя история удивила очень многих в кальянной, в том числе и сотрудников, пока история не попала в поле зрения полиции.

Последнее время в России квадробинг и хобихорсинг привлекают все больше внимания. Чаще всего воспринимают эти активности не в положительном ключе. В стране предложили рассмотреть возможность штрафовать родителей квадроберов.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ занимается законопроектом о контроле над квадробингом.