После перестрелки в Дагестане полицейского привезли в больницу с тяжелыми ранениями

В тяжелом состоянии в больнице находится один из сотрудников полиции, который 5 мая пострадал в Махачкале при нападении злоумышленников. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Известно, что сотруднику ведомства 26 лет. Страж порядка получил тяжелое ранение при обстреле и выжил, после чего один из преступников попытался его зарезать, но полицейский ликвидировал нападавшего его же ножом.

Ранее стало известно о том, что в результате атаки на пост ДПС погибли три человека, а еще пять были доставлены в лечебные учреждения с ранениями различной степени тяжести. По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, злоумышленники открыли огонь после того, как полицейские попытались остановить автомобиль на одной из улиц Махачкалы.