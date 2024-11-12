В НАТО испугались потенциала РФ после завершения конфликта на Украине

У России есть большой потенциал и достаточно ресурсов, чтобы совершенствовать свои военные возможности несмотря на неутихающие военные действия. Об этом пишет Rzeczpospolita и ссылается на заявление начальника Генштаба Войска Польского генерала Веслава Кукула.

«Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное..., функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал», — заявил военный.

С его же слов, окончание противостояния на Украине может сильно облегчить расширение ВС РФ и заметно приблизить срок, к которому, по мнению генерала Бундесвера Карстена Брейра, Россия восстановит потенциал для конфликта с Североатлантическим альянсом. По мнению представителя Германии, РФ к противостоянию c НАТО будет готова к 2029 году, однако ранее в Кремле неоднократно заявляли о несбыточности этого сценария.

Кукул считает, что Россия является «реальной угрозой» для Польши, поэтому к подобному развитию событий стране следует обязательно подготовиться. Он также заявил, что не сомневается в помощи НАТО, если конфликт все-таки случится.

Кроме того, начальник польского Генштаба рассказал о готовности оказать помощь странам Балтии в случае надобности.

«Борьба за каждый дюйм НАТО имеет решающее значение для авторитета альянса. Мы также должны помнить, что оборона стран Балтии невозможна без Польши, через которую к ним ведет единственная сухопутная связь», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Ирландии ожидают краха НАТО, если произойдет конфликт с Россией.