В нескольких регионах Украины звучит сигнал тревоги

Сразу в нескольких регионах Украины звучит воздушная тревога днем в среду, 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на онлайн-данные оповещения населения.

Известно, что сирены завыли сразу в нескольких регионах Украины около 15:16 – речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской областях, говорится в онлайн-данных. При этом, на данный момент никакой информации о разрушениях или каких-либо последствиях не приводится.

Напомним, ранее мы рассказали об изобретательности украинских военкоматов, сотрудники которых отправились в поисках будущих военных...на стройки! Так, очевидцы засняли видео в Тернополе, где на крыше недостроенного еще здания беседуют сотрудники военкомата и самой стройки.