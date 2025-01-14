В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом после похода в супермаркет

Не меньше 12 человек заразились гепатитом А после употребления в пищу замороженной черники из супермаркета Albert Heijn. Об этом пишет издание Nu.nl.

Возраст пострадавших колеблется от 22 до 77 лет. Эта сеть супермаркетов является одной из самых крупных в стране, и уже принято решение об изъятии этой партии с прилавков всех магазинов сети.

Предварительно, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и они были госпитализированы. Но в институте общественного здравоохранения страны уже опасаются того, что заражение могли получить сотни человек.

Напомним, что ранее в российских магазинах также был обнаружен не самый благополучный салат Оливье. В нем, помимо основных ингредиентов, затесалась и кишечная палочка.