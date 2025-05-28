В Нижегородской области мигрант развратил ребенка

В Кстово Нижегородской области был задержан 19-летний мигрант, который совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Несовершеннолетняя познакомилась со злоумышленником из Средней Азии в одном из мессенджеров. Во время общения мигрант представился 15-летним подростком, с которым девочка позже согласилась погулять. Когда потерпевшая встретилась с иностранцем, он завел ее в гаражный массив и там надругался. Фигуранта задержали в пекарне, по месту работы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Кроме того, к административной ответственности были привлечены сестра злоумышленника и ее муж, которые нарушили миграционное законодательство. Они будут выдворены с территории России.

Ранее сообщалось о том, что в Московкой области мигранты совершили нападение на участника специальной военной операции, который находился в отпуске по ранению.