В Нижегородской области школьник пытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками

Учащийся девятого класса пытался передать в СИЗО-3 Нижегородской области конфеты, внутри которых находилось два вида наркотиков. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По сведениям информационного канала, 17-летний парень из Арзамаса давно стоял на учете в ПДН, а некоторое время назад его старший друг Дато попал в следственный изолятор. В конце января товарищ позвонил несовершеннолетнему из спецучреждения и попросил привезти наркотики.

После этого родители арестанта перевели подростку деньги, на которые он купил конфеты, но вместо начинки положил внутрь метадон и мефедрон. Восемь пактов с запрещенными веществами были найдены сотрудниками СИЗО. Несовершеннолетний задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии у наркоторговцев нашли пять кг наркотиков и 30 млн руб.